FW-KLE: Weggeworfenes Handy alarmiert die Feuerwehr

Einen kuriosen Einsatz hatte die Feuerwehr Kleve am Abend des 4. Oktober 2023 gegen viertel nach sechs: Bei der Leitstelle war ein automatischer Notruf eines Mobiltelefons eingegangen, der auf einen Verkehrsunfall mit hoher Aufprallgeschwindigkeit hindeutete. Bei der kurzen Telefonverbindung war nur das Weinen einer Person zu hören. Die Unfallstelle sollte in der Nähe der Kreuzung Emmericher Straße/Oraniendeich, also südlich der Emmericher Rheinbrücke sein.

Da bei einem Rückrufversuch kein Kontakt zu der mutmaßlich verunfallten Person aufgebaut werden konnte, wurde die Feuerwehr Kleve zu einem Verkehrsunfall mit Verdacht auf eine eingeklemmte Person alarmiert. Es rückten der Löschzug Kellen, der Löschzug Rindern und der Löschzug Nord-Ost (Griethausen/Schenkenschanz/Warbeyen) aus.

Vor Ort konnte aber kein Unfallereignis festgestellt werden. Es stellte sich vielmehr heraus, dass sich ein Pärchen am Rhein gestritten hatte, wobei eine Person ihr Mobiltelefon wegwarf. Beim Aufprall des Telefons hatte dessen Aufprallsensor die hohe Beschleunigung registriert und einen automatischen Notruf abgesetzt. Die ca. 45 Kräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz abbrechen.

