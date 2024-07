Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Diebstahl von Kupfer im alten Kurhaus, Polizei nimmt zwei Tatverdächtige auf frischer Tat fest

Korbach (ots)

In der Nacht auf den heutigen Montag (29. Juli) brachen zwei Tatverdächtige in das alte Kurhaus in Bad Wildungen ein, wo sie Kupferbleche entwendeten. Nach den guten Hinweisen einer Zeugin konnte die Polizei einen 36-Jährigen und eine 40-Jährige vorläufig festnehmen, nachdem diese zuvor noch versuchten, mit ihrem Auto zu flüchten.

Gegen 00.30 Uhr meldete sich die aufmerksame Zeugin bei der Polizei, da sie zwei verdächtige Personen beobachtet hatte, die mit einem Auto mit HR-Kennzeichen in der Nähe des alten Kurhauses geparkt haben. In der Folge konnte die Zeugin beobachten, dass zwei Personen in das Gebäude gegangen sind. Später konnte sie metallene Geräusche aus Richtung des Gebäudes wahrnehmen.

Die Polizei Bad Wildungen leitete sofort verdeckte Maßnahme ein. Als zwei Personen gegen 03.30 Uhr das Auto mit HR-Kennzeichen bestiegen und wegfahren wollten, nahmen die Polizeibeamten die Verfolgung auf. Die Tatverdächtigen versuchten zu flüchten und ignorierten die Anhaltsignale eines Streifenwagens. Im Bereich der Wandelhalle endete die Flucht in einer Sackgasse. Die Polizei konnte den 36-jährigen Fahrer und seine 40-jährige Begleiterin vorläufig festnehmen. Im Auto fanden die Polizeibeamten das Diebesgut und auch Tatwerkzeuge:

Die Tatverdächtigen hatten Kupferbleche im Gesamtwert von etwa 500 aus der Wandverkleidung des alten Kurhauses gerissen und anschließend mit Werkzeugen zerkleinert.

Das Auto der Tatverdächtigen wurde wie die Beute und die Tatmittel sichergestellt. Beide Tatverdächtigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis standen offensichtlich unter Drogeneinfluss. Bei dem Fahrer, der keine Fahrerlaubnis besitzt, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Am Montagmorgen wurden die Tatverdächtigen wieder entlassen. Auf beide wartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahlsdeliktes, auf den 36-Jährigen zusätzlich wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell