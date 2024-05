Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Fahrradfahrerin - Zeugen gesucht

Frankenthal (Pfalz) (ots)

In den frühen Morgenstunden des 04.05.2024 kam es in der Frankenthaler Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem bislang unbekannten Fahrzeug. Die 32-jährige Frankenthalerin befuhr gegen 04:10 Uhr mit ihrem Fahrrad die Wormser Straße in Richtung Rathausplatz. Hierbei wurde sie zunächst von einem Fahrzeug überholt. Dieses streifte bei dem Beenden des Überholvorgangs das Fahrrad der 32-jährgen, woraufhin diese zu Boden stürzte und sich Verletzungen an der Hand zuzog. Zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer / der Fahrerin liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

