Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Mandern - Mehrere Einbrüche, Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Korbach (ots)

Am frühen Samstagmorgen brachen zunächst unbekannte Täter in drei Objekte im Bad Wildunger Stadtteil Mandern ein. Die Polizei konnte noch am Samstag drei Tatverdächtige ermitteln und festnehmen, wobei die genauen Tatbeteiligungen noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen sind. Teile des Diebesgutes wurden sichergestellt.

Der erste Einbruch wurde der Polizei Bad Wildungen gegen 07.00 Uhr gemeldet. Die Täter waren in eine Gartenhütte in der Straße Am Bachgarten in Mandern eingedrungen und hatten dort einen Fernseher, einen Receiver, Boxen und anderes technisches Gerät im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro gestohlen.

Etwa 45 Minuten später ging die zweite Meldung ein, da die Täter auch in ein Bürogebäude in der Bachstraße eingebrochen waren. Hier hatten sie sich über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Dort hatten sie nach bisherigen Erkenntnissen lediglich mehrere Schlüssel entwenden können.

Die dritte Tat wurde der Polizei gegen 09.15 Uhr gemeldet. Diesmal hatten die Täter ein Fenster zu Büroräumen in der Straße Zur Schmiede aufgehebelt und sich dadurch Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Die Täter entwendeten eine Musikbox, ein Radio, mehrere Spirituosen und eine geringe Menge Bargeld.

Aufgrund von Zeugenangaben und weiteren Ermittlungen der Polizei Bad Wildungen ergab sich ein Tatverdacht eggen einen 20-Jährigen aus Bad Wildungen, der gegen 10.50 Uhr in Begleitung eines 29-Jährigen und einer 20-Jährigen angetroffen werden konnte. Bei dem 20-Jährigen fanden die Polizeibeamten eine geringe Menge Amphetamin und ein verbotenes Springmesser. Die beiden Männer wurden wegen des Verdachts von Einbruchsdiebstählen vorläufig festgenommen.

Nach weiteren Hinweisen auf eine mögliche Beteiligung wurde später auch die 20-Jährige vorläufig festgenommen.

Im Laufe des Tages gingen mehrere Hinweise auf das Diebesgut ein, so konnte der Fernseher aus der Gartenhütte und später ein Bollerwagen mit Diebesgut in Mandern aufgefunden und sichergestellt werden.

Alle drei Tatverdächtigen wurden nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen am Samstagnachmittag wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf den 20-Jährigen warten nun Ermittlungsverfahren wegen der drei Diebstahlsdelikte, wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an, dazu gehören auch die genauen Tatbeteiligungen des 29-Jährigen und der 20-Jährigen an den Einbrüchen.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell