Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Scheibe von Auto eingeschlagen, Geldbörse gestohlen

Korbach (ots)

Auf den Inhalt einer Geldbörse in einem Auto hatte es ein unbekannter Täter am Mittwoch in Bad Arolsen abgesehen. Die Geldbörse ohne das Bargeld und eine EC-Karte, aber mit Ausweispapieren, fand der Autobesitzer später in seinem Briefkasten. Die Polizei sucht Zeugen und den Finder der Geldbörse.

Der Besitzer hatte sein Auto, ein Skoda Fabia, am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz zum Kurpark in der Jahnstraße in Bad Arolsen abgestellt. Als er gegen 16.45 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass eine Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Ein unbekannter Täter hatte eine Geldbörse mit einer geringen Menge Bargeld, einer EC-Karte und Ausweispapieren aus der Ablage einer Tür gestohlen. Die Geldbörse mit den Papieren fand der Geschädigte am Mittwochabend in seinem Briefkasten, wobei bisher nicht bekannt ist, wer diese dort eingeworfen hat.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen und dem möglichen Finder der Geldbörse. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell