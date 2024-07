Polizei Korbach

POL-KB: Haina-Battenhausen - Zimmerbrand, keine Personen verletzt

Korbach (ots)

Am späten Samstagabend kam es in einem Wohnhaus in der Hauptstraße in Haina-Battenhausen zu einem Zimmerbrand. Es wurden keine Personen verletzt, die Brandursache ist noch unklar.

Gegen 22.00 Uhr wurde der Zimmerbrand durch den Bewohner einer Wohnung im Obergeschoss bei der Leitstelle gemeldet. Die Feuerwehren aus Haina und mehreren Ortsteilen konnten den Brand in einem Zimmer schnell ablöschen und das Mobiliar aus der Wohnung bringen. Nach Kontrolle der weiteren Zimmer wurde das Wohnhaus gelüftet.

Die Polizei Frankenberg führte die ersten Ermittlungen am Brandort. Der Bewohner des vom Brand betroffenen Zimmers hatte den Brand selbst bemerkt und die Feuerwehr verständigt, er blieb unverletzt.

Die Brandursache ist noch unklar, nach ersten Erkenntnissen könnte aber ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben. Den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf 15.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei Korbach geführt.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell