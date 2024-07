Polizei Korbach

POL-KB: Twistetal-Twiste - Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch, Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Bild-Infos

Download

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten zwei zunächst unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten auf einem Parkplatz bei einem Imbiss am Ortsrand von Twistetal-Twiste aufzubrechen. Nach Hinweisen von zwei Zeugen konnte die Polizei Bad Arolsen einen Tatverdächtigen in Tatortnähe festnehmen, ein zweiter Tatverdächtiger wurde nach weiteren Ermittlungen am Donnerstagmorgen festgenommen. Die Polizei sucht den Besitzer von grünen Gummistiefeln, die ein Tatverdächtiger wahrscheinlich in derselben Nacht in Twiste oder Umgebung entwendet hat.

Gegen 03.45 Uhr meldeten sich die Zeugen bei der Polizei Bad Arolsen. Sie hatten verdächtige Geräusche gehört und anschließend beobachtet, dass zwei Männer auf dem Parkplatz in Twiste einen Automaten aufbrechen wollten. Diese Männer seien aber nun geflüchtet, da sie offensichtlich die Zeugen bemerkt hatten.

Etwa eine halbe Stunde später konnte ein Zeuge einen Tatverdächtigen erneut in Tatortnähe sehen, wo die Polizei den 42-jährigen in Bad Arolsen wohnenden Mann festnehmen konnte. Der zweite Tatverdächtige konnte zunächst entkommen, die polizeiliche Fahndung verlief ohne Erfolg.

Am Tatort stellten die Polizeibeamten fest, dass der der Zigarettenautomat mit der Betoneinfassung aus dem Boden gerissen wurde. Er lag an einer Böschung der Bahngleise. Im Nahbereich konnte Einbruchswerkzeug sichergestellt werden. Der Automat wies Hebelspuren auf, konnte aber offensichtlich noch nicht geöffnet werden.

Nachdem sich durch weitere Ermittlungen ein Tatverdacht gegen einen 28-Jährigen ergeben hatte, konnte auch dieser am Donnerstagmorgen gegen 06.30 Uhr in Bad Arolsen festgenommen werden. Bei beiden Tatverdächtigen konnten Beweismittel sichergestellt werden.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft und den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen am Donnerstagnachmittag wieder entlassen, die Ermittlungen wegen des versuchten schweren Diebstahls dauern an.

Der am Donnerstagmorgen festgenommene zweite Tatverdächtige trug bei seiner Festnahme auffällige Gummistiefel, die mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Nacht zuvor entwendet wurden. Da der Polizei bisher kein Diebstahl bekannt wurde, fragt sie nun die Bevölkerung, insbesondere in Twiste und Umgebung, wem die hochwertigen grünen Gummistiefel (Bild) in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gestohlen wurden. Der Besitzer wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Arolsen unter der Tel. 05691-97990 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell