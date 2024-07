Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf/Eder - Polizeieinsatz nach körperlicher Auseinandersetzung

Korbach (ots)

Am Mittwochabend kam es in Allendorf/Eder zu einem Polizeieinsatz, da es in der Straße Am Bahndamm zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen war. Der genaue Ablauf ist noch unklar, die Polizei sucht weitere Zeugen.

Gegen 18.30 Uhr wurde die Polizei Frankenberg informiert, da es auf einem Parkplatz bei der Tennishalle in Allendorf/Eder zu einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten gekommen sein soll.

Als die Polizei am Einsatzort eintraf, war die Auseinandersetzung waren bereits beendet. Die Polizeibeamten trafen zwei leicht verletzte Personen und einige Zeugen an.

Nach deren Schilderungen soll es beim Fußballspielen zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen Jugendlichen gekommen sein. Nach diversen Beleidigungen soll ein Jugendlicher einen anderen Jugendlichen geschlagen haben. Anschließend riefen beide Streitparteien Angehörigen an, die kurze Zeit später auch am Ereignisort erschienen. Zwischen den Angehörigen entwickelte sich nach einem verbalen Streit ebenfalls eine körperliche Auseinandersetzung, wobei zwei Brüder einen Mann gemeinschaftlich mehrmals geschlagen und bedroht haben sollen. Danach sollen die Brüder und andere Tatbeteiligte mit einem Auto auf die andere Personengruppe zugefahren sein, wobei alle Personen noch rechtzeitig zur Seite springen konnten, so dass dabei niemand verletzt wurde.

Bei der Auseinandersetzung erlitten drei Beteiligte leichte Verletzungen, zwei männliche Personen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Frankenberg leitete mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungsdelikten und des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein und sucht weitere Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06451/72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell