POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Ergebnisse kreisweiter Kontrollen des Verkehrsdienstes

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Am gestrigen Sonntag (07.07.) führte der Verkehrsdienst der Polizei Rhein-Berg zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr nahezu im gesamten Kreisgebiet gezielte Verkehrskontrollen durch.

In diesem Rahmen wurden bei Geschwindigkeitskontrollen insgesamt 33 Verstöße festgestellt: In Odenthal waren zwei, in Kürten drei Krafträder zu schnell unterwegs. In Wermelskirchen wurden ein Pkw und fünf Krafträder mit einer zu hohen Geschwindigkeit gemessen, wobei auf einen der Motorradfahrer neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige auch ein Fahrverbot zukommen wird. Er war außerhalb geschlossener Ortschaft bei erlaubten 70 km/h mit 125 km/h unterwegs. Weitere sieben Verstöße gab es in Rösrath, wovon zwei von Motorradfahrenden und fünf von Pkw-Fahrenden begangen wurden. Einer der Pkw-Fahrer, ein 34 Jahre alter Mann aus Lohmar, saß zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. In Overath überschritten weitere neun Motorradfahrende und sechs Pkw-Fahrende die zugelassenen Höchstgeschwindigkeiten.

Darüber hinaus wurde in Rösrath gegen einen Kradfahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt, da er die Hauptuntersuchung für sein Fahrzeug versäumt hatte.

In Bergisch Gladbach leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen einen 28-jährigen Kölner ein, welcher auf der Richard-Zanders-Straße mit einem so genannten Monowheel unterwegs war. Das Fahrzeug war weder für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen noch versichert. Der Mann verfügte über keine Fahrerlaubnis für das Fahrzeug und stand zudem unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Monowheel wurde zwecks weiterer technischer Überprüfung sichergestellt. (th)

