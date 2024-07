Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Start der Sommerferien in NRW - Tipps zum Ferienreiseverkehr

Rhein.-Berg. Kreis (ots)

Für Schülerinnen und Schüler in NRW starten heute die Sommerferien und für viele geht es in den Urlaub. Der Ferienbeginn bedeutet auch immer ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Sicher ankommen ist das oberste Ziel, deshalb wird zu Ferienbeginn auch in diesem Sommer verstärkt durch die Polizei kontrolliert. Hierbei geht es vor allem um sicherheitsrelevante Themen wie die ordnungsgemäße Sicherung von Anhängern, Aufbauten und der Ladung, die Bildung einer Rettungsgasse in Staus, die Einhaltung des Sicherheitsabstandes und die vorschriftsmäßige Sicherung von Kindern und Haustieren. Es geht um Ihre eigene Sicherheit, die der Mitfahrenden und anderer Verkehrsteilnehmer. Deshalb bittet die Polizei darum, stets ausgeruht zu fahren und sich nicht ablenken zu lassen, z. B. durch die Benutzung eines Smartphones. Jede Unaufmerksamkeit oder Ablenkung können Ihr Leben und das Leben Anderer gefährden.

Außerdem sollten Technik, Ausrüstung, Reiseroute und Beladung vor Reisebeginn gecheckt werden.

Hier die Tipps der Polizei Rhein-Berg:

1. Vor Reisebeginn das Fahrzeug technisch überprüfen. Hierzu gehören Betriebsflüssigkeiten wie Öl, aber auch Luftdruck, Beleuchtung und falls vorhanden der Anhänger. Die Beladung sollte ebenfalls hinsichtlich Rutsch- und Fallsicherheit sowie Gewichtsverteilung kontrolliert werden. Gegenstände wie Verbandkasten, Warndreieck sowie Warnwesten sollten stets griffbereit vorhanden sein.

2. Die Route sollte hinsichtlich des zu erwartenden Verkehrsaufkommens, etwaiger Baustellen und Staus sowie der Verfügbarkeit von Rastmöglichkeiten vorab gecheckt werden.

3. Im Pkw mitfahrende Kinder oder Haustiere müssen gesichert sein, wobei Kinder unter 12 Jahren oder unter 1,50 m Körpergröße zwingend einen Kindersitz benötigen.

4. Ist dann alles erfolgreich gesichert und die Fahrt geht los, bittet die Polizei grundsätzlich darum, vorausschauend und wachsam zu fahren, die Geschwindigkeit dem Verkehrsaufkommen und der Witterung anzupassen, Sicherheitsabstände einzuhalten und im Falle eines Staus eine Rettungsgasse zu bilden.

Die Polizei Rhein-Berg wünscht schöne Sommerferien, gute Erholung und eine gute und vor allem sichere Fahrt!

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell