Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbruch in Gemeinde- und Vereinshaus

Wermelskirchen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (04.07.) wurde die Polizei zu einem Gemeinde- und Vereinshaus gerufen, nachdem dort gegen 08:30 Uhr ein Einbruch festgestellt wurde.

Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude an der Straße Hünger und brachen im Inneren eine Zimmertür und mehrere Schranktüren auf. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie einen Bargeldbetrag von mindestens mittlerer zweistelliger Höhe. Zuletzt war am Dienstag (02.07.) gegen 08:00 Uhr noch alles in einem ordnungsgemäßen Zustand.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Das zuständige Kriminalkommissariat 2 bittet nun Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell