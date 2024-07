Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Drei Einbrüche in Fahrzeuge von Handwerksbetrieben

Kürten (ots)

Am Mittwochmorgen (03.07.) sind der Polizei Rhein-Berg drei Fahrzeugaufbrüche gemeldet worden. In allen drei Fällen wurden Kastenwagen der Marke Ford angegangen, bei denen jeweils die Schiebetür aufgebrochen wurde.

In der Straße Talblick war das Fahrzeug seit dem Vortag (02.07.) ab circa 16:00 Uhr geparkt. Aus dem Inneren wurden Werkzeuge im Wert eines mittleren vierstelligen Bereichs gestohlen. Im Philippweg im Ortsteil Dürscheid entwendeten die Täter einen Industriestaubsauger von niedrigem dreistelligem Wert. Auch in diesem Fall war das Fahrzeug am Vortag (02.07.) gegen 15:00 Uhr abgestellt worden. Im Ortsteil Biesfeld schließlich machten die Unbekannten keine Beute, denn das an der Wipperfürther Straße geparkte Fahrzeug war leer. Es war seit dem Vorabend (02.07.) gegen 20:00 Uhr dort geparkt.

Die Polizei nahm in allen drei Fällen Strafanzeigen auf und bittet nun um Zeugenhinweise an das zuständige Kriminalkommissariat 3 in Burscheid unter der Rufnummer 02202 205-0. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell