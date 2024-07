Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Festnahme nach Parfümdiebstahl

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Dienstag (02.07.) entwendete ein Ladendieb in einem Drogeriemarkt an der Hauptstraße insgesamt acht hochwertige Parfümflaschen. Er wurde von der Polizei vorläufig festgenommen.

Der Mann hatte die Parfümflaschen gegen 13:00 Uhr in einer mitgeführten Tüte verstaut und verließ das Geschäft, ohne die Ware im Wert von mehr als 800 Euro zu bezahlen. Dabei löste er jedoch den Alarm aus und wurde von Mitarbeitern des Marktes aufgehalten. Die hinzugezogenen Polizeibeamten nahmen den Mann, der keine Ausweisdokumente mit sich führte, zunächst mit zur Polizeiwache, um seine Identität zu klären. Der 19-jährige marokkanische Staatsbürger verfügt offenbar über keinen festen Wohnsitz in Deutschland und ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Er wurde vorläufig festgenommen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls wurde eingeleitet, mit dem Ziel, den Mann nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen einem Haftrichter vorzuführen. (th)

