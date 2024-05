POL-MK: Einbruchsversuch und Kat geklaut

Lüdenscheid (ots) - Ein Transporter mit Werkzeugen von einer Montagefirma wurde am Buschweg aufgebrochen. Unbekannte Täter hebelten gewaltsam die Schiebetür an der Seite des Fahrzeuges zwischen letztem Dienstag und Montagmorgen auf, es wurden mehrere Werkzeuge aus dem Fahrzeug gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid entgegen. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 ...

