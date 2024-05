POL-MK: Einbruch in Restaurant

Neuenrade (ots) - In der Nacht zum Samstag wurde in ein unbewohntes Reihenhaus an der Südstraße eingebrochen. Ob die ungebetenen Gäste etwas gestohlen haben, ließ sich bei der Anzeigenaufnahme nicht feststellen. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

