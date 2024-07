Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Jugendliche versuchen in Kindertagesstätte einzubrechen

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen späten Abend (02.07.) gegen 21:50 Uhr haben zwei bislang Unbekannte versucht, gewaltsam in eine Kindertagesstätte im Lerbacher Weg im Stadtteil Heidkamp einzudringen. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall und sah zwei Personen, die sich im rückwärtigen Bereich der Kindertagesstätte aufhielten. Als er sie laut angesprochen hat, flüchteten die Personen und der Zeuge rief umgehend die Polizei hinzu. Der Zeuge verhinderte damit offenbar den geplanten Einbruch, so dass nichts entwendet wurde und es bei einem Sachschaden von geschätzt mehreren hundert Euro blieb.

Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen und im Nahbereich nach den Tätern gesucht.

Nach Angaben des Zeugen soll es sich um Jugendliche gehandelt haben, von denen einer mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet war. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem versuchten Einbruch geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell