POL-HRO: Verkehrsunfall mit vier Verletzten und hohem Sachschaden auf der B 321

Rostock (ots)

Am Samstag kam es am späten Nachmittag auf der Bundestraße 321 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem die Fahrzeuginsassen verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Fahrer eines VW Polo in den Gegenverkehr, nachdem er die Ortschaft Friedrichsruhe in Richtung Parchim verlassen hatte und in der dortigen Kurve beschleunigte. Im Gegenverkehr kollidierte er dann mit einem Mini Cooper, welcher in Richtung Schwerin fuhr. Der Fahrer des VW, sowie sein 8-jähriger Sohn, welcher sich auf dem Beifahrersitz befand, wurden leicht verletzt. Ein weiterer Sohn (11Jahre) aus dem Fond des VW klagte nach dem Unfall über starke Schmerzen im Oberkörperbereich. Für beide Kinder befanden sich keine vorgeschriebenen Kindersitze im Fahrzeug. Die Fahrerin des Mini Cooper erlitt durch den Verkehrsunfall eine Nasenfraktur und klagte ebenfalls über Schmerzen im Oberkörper. Alle Personen wurden zur weiteren Untersuchung in die Helios Kliniken Schwerin verbracht. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrzeugführer des VW Polo wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden (insgesamt ca. 45.000 EUR). Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Bundesstraße für ca. zwei Stunden voll gesperrt. Thomas Albrecht Polizeioberkommissar Polizeihauptrevier Parchim

