Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mann in Schönberg beraubt

Die Polizei sucht Zeugen

Schönberg (ots)

Am 21.06.2024, gegen 21 Uhr, kam es in der Verlängerung der Ekengreenstraße ("Sandergang") in 23923 Schönberg zu einem schweren Raub. Der 23-jährige deutsche Geschädigte lief nach eigenen Angaben den "Sanderweg" aus Richtung Gymnasium Schönberg in Richtung Ratzeburger Straße entlang, als sich ihm plötzlich drei Personen in den Weg stellten. Einer der Tatverdächtigen habe ihn dann aufgefordert, seine Geldbörse und das Handy herauszugeben. Als er sich weigerte, zog dieser ein Messer und forderte den 23-Jährigen erneut auf, ihm seine Wertsachen auszuhändigen. Aus Furcht kam der Geschädigte der Aufforderung nach. Anschließend verließen die drei Männer den Tatort. Der Geschädigte informierte daraufhin die Polizei, die jedoch trotz sofort durchgeführter Nahbereichsfahndung keine Täter mehr feststellen konnte. Der Geschädigte beschrieb die drei Tatverdächtigen wie folgt: TV 1: männlich, ca. 1,75 m, helle Cargohose, schwarze Oberbekleidung und schwarzes, über die Nase gezogenes Bandana mit weißem Muster, deutschsprachig TV 2: männlich, ca. 1,70-1,80 m, beigefarbene Cargohose, schwarzer Pullover, schwarz-weiße Sturmhaube, graue Schirmmütze, mit Schirm nach hinten aufgesetzt, deutschsprachig TV 3: männlich, ca. 1,90 m, schwarze Jeans, schwarzer Kapuzenpullover, deutschsprachig mit südländischem Akzent Alle Tatverdächtigen wurden vom Geschädigten als "jung" beschrieben. Wer Hinweis zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben kann, melde sich bitte im Polizeirevier in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 7220 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell