POL-RBK: Bergisch Gladbach - Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntagnachmittag (30.06.) gegen 16:00 Uhr ist es im Einmündungsbereich der Altenberger-Dom-Straße / Schlebuscher Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt worden ist.

Eine 32-jährige Leverkusenerin wollte mit ihrem Pkw der Marke VW von der Altenberger-Dom-Straße nach links in die Schlebuscher Straße abbiegen. Dabei übersah sie nach bisherigen Ermittlungen einen ihr entgegenkommenden 69-jährigen Kölner, der mit seinem Motorrad der Marke Harley Davidson den Fahrweg der Leverkusenerin kreuzte, da er auf der Altenberger-Dom-Straße geradeaus in Richtung Schildgen unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich so schwer, dass er nach einer ersten Behandlung durch einen Notarzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt mit einem zweiten Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wurde hingegen als gering eingestuft und auf mehrere hundert Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle rund eine Stunde gesperrt werden. (ct)

