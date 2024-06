Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mann durch Unbekannten niedergeschlagen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ein bislang Unbekannter soll am 11.06.2024 gegen 06.15 Uhr einen 38-jährigen Mann überfallen haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Geschädigte in der Hans-Sachs-Gasse in Freiburg von hinten auf den Kopf geschlagen, wodurch er das Bewusstsein verloren haben soll. Ca. eine Stunde später wurde der Mann durch eine bislang unbekannte Frau aufgefunden. Hierbei stellte der Geschädigte das Fehlen von mitgeführtem Bargeld fest. Durch den Angriff wurde er leicht verletzt und musste medizinisch behandelt werden.

Eine Täterbeschreibung liegt bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun insbesondere die hinzugekommene Frau, aber auch weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882-2880 zu melden.

jst

