POL-FR: Schliengen: Pkw in Liel aufgebrochen

Freiburg (ots) - Am Dienstag, den 12. Juni 2024, gegen 03.55 Uhr, sprengten Unbekannte einen freistehenden Geldautomaten bei einer Tankstelle in der Alte Straße und flüchteten mit einem dunklen Pkw. Durch die Explosion entstand auch an der Tankstelle sowie an einem geparkten Fahrzeug Sachschaden. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zur Spurensicherung ...

