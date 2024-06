Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrerin und Pkw - Fahrradfahrerin schwer verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 11.06.2024, gegen 11.45 Uhr, befuhr eine 49-jährige Fahrradfahrerin die mit einer Lichtzeichenanlage geregelte Fußgängerfurt in der Tumringer Straße an der Kreuzung zur Wiesentalstraße (Bundesstraße 317) und kollidierte mit einem Pkw einer 33-jährigen Fahrerin, welche die Tumringer Straße stadtauswärts befuhr und nach rechts in die Wiesentalstraße (Bundesstraße 317) in Richtung Schopfheim einbiegen wollte. Die Fahrradfahrerin stürzte und wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Nach Sachlage trug die Fahrradfahrerin keinen Fahrradhelm. Die Fahrradfahrerin soll die Fußgängerfurt bei Rotlicht der Lichtzeichenanlage überquert haben.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, erhofft sich weitere sachdienliche Hinweise von Zeugen, da zum Unfallzeitpunkt ein starkes Verkehrsaufkommen geherrscht haben soll.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell