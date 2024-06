Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Vorläufige Festnahmen nach versuchtem Taschendiebstahl in der Innenstadt

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Donnerstag (27.06.) versuchten drei Täterinnen gegen 15:30 Uhr in der Fußgängerzone, eine Geldbörse aus dem Rucksack einer Passantin zu entwenden. Sie wurden von der Polizei vorläufig festgenommen.

Die Geschädigte war gerade aus einem Bekleidungsgeschäft an der Hauptstraße gekommen und hatte ihre Geldbörse in einer Außentasche ihres Rucksacks verstaut. Als sie eine Berührung an ihrem Rucksack spürte, drehte sie sich um und sah drei Frauen dicht hinter sich stehen. Eine der Frauen machte die Geschädigte darauf aufmerksam, dass gerade angeblich beinahe ihre Geldbörse aus dem Rucksack gefallen sei. Als der Geschädigten bewusst wurde, dass die Frauen offenbar gerade versucht hatten, ihre Geldbörse zu stehlen, folgte sie ihnen und konnte eine Tatverdächtige im Nahbereich stellen. Gemeinsam wartete man das Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizisten ab. Während der Sachverhaltsaufnahme konnten auch die anderen beiden Tatverdächtigen angetroffen werden. Es handelte sich um drei Kölnerinnen im Alter von 18, 22 und 40 Jahren.

Die drei Frauen wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Dieses konnten sie am Abend nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Dennoch müssen sie sich nun wegen versuchten Diebstahls verantworten. (th)

