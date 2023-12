Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fußgänger von E-Scooter-Fahrer angefahren

Neuss (ots)

Als ein 25-jähriger Neusser am Samstag (16.12.), gegen 16:57, aus einer Haustür am Feuerbachweg trat und auf dem Gehweg nach links Richtung Südstraße gegangen ist, sei ihm dort ein E-Scooter-Fahrer entgegengekommen und habe ihn touchiert. Der 25-Jährige hat sich dabei an der Hand verletzt, seine Uhr wurde zudem beschädigt. Der unbekannte Elektroroller-Fahrer sei nach ersten Erkenntnissen ohne anzuhalten den Feuerbachweg weitergefahren. Die Person soll ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild haben, männlich und 25 bis 35 Jahre alt sein. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke der Marke "Ellesse" mit Logo an der Vorderseite, sowie Jeans und weißen Sneakern. Der E-Scooter war ohne Versicherungskennzeichen unterwegs. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

