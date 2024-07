Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Pflastersteine aus Gehweg entfernt - Polizei sucht Zeugen

Leichlingen (ots)

Bereits in der Zeit von letztem Mittwoch (26.06.) circa 15:00 Uhr bis Donnerstag (27.06.) circa 18:50 Uhr entfernten ein oder mehrere Unbekannte etwa zehn Pflastersteine mittig aus einem Gehweg an der Ernst-Klein-Straße. Dadurch entstand ein circa zehn Zentimeter tiefes Loch, welches besonders im Dunkeln für Fußgänger und Radfahrer zur Gefahr hätte werden können. Daher nahm die Polizei nicht nur eine Strafanzeige wegen Diebstahls, sondern auch wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf.

Bisherige Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf den oder die Verursacher, weshalb das Verkehrskommissariat in Burscheid nun nach Zeugen sucht, die Angaben zu diesem Vorfall machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell