POL-RBK: Burscheid - Unbekannte brechen Zigarettenautomaten auf

Bergisch Gladbach (ots) - Am gestrigen Dienstag (02.07.) entwendete ein Ladendieb in einem Drogeriemarkt an der Hauptstraße insgesamt acht hochwertige Parfümflaschen. Er wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Der Mann hatte die Parfümflaschen gegen 13:00 Uhr in einer mitgeführten Tüte verstaut und verließ das Geschäft, ohne die Ware im Wert von mehr als 800 Euro zu bezahlen. Dabei löste er jedoch den Alarm ...

mehr