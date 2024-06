Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wetschen, Verkehrsunfall an Kreuzung - Stuhr, Pkw überschlägt sich mehrfach - Bassum, Pkw beschädigt und geflüchtet ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Polizei sucht Eigentümer (Foto)

Die Polizei Sulingen sucht den Eigentümer eines Fundfahrrades, welches am Montag in der Geschwister-Scholl-Straße in einem Graben liegend aufgefunden wurde. Es handelt sich um ein dunkelblaues BMX Rad der Marke "Scool" (siehe Foto). Auf dem Rahmen ist der Markenname in goldener Schrift versehen. Der Eigentümer wird gebeten, Kontakt zur Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, aufzunehmen.

Wetschen - Krad Fahrer leicht verletzt

Ein 18-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades ist am Montag gegen 19.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Er befuhr den Mühlenweg und wollte die Kreuzung Bultmansort überqueren. Dabei übersah er den Pkw einer 49-jährigen Fahrerin, die die Kreuzung in Richtung B 214 überquerte. Bei dem Zusammenprall wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Bassum - Verkehrsunfallflucht

Am Montagabend zwischen 19.00 und 20.00 Uhr wurde ein in der Bremer Straße geparkter Pkw Audi A6 beschädigt. Der unbekannte Verursacher muss den am Fahrbahnrand geparkten Audi im Vorbeifahren touchiert haben und dabei einen Schaden von mindestens 2000 Euro verursacht haben. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel 04242 / 9690, entgegen.

Schwarme - Krad Fahrer stürzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Bremer Straße wurde am Montag gegen 14.25 Uhr ein 51-jähriger Kradfahrer leicht verletzt. Der 46-jährige Fahrer eines Transporters hatte geblinkt und war rechts am Fahrbahnrand angehalten. Als der Kradfahrer an ihm vorbeifahren wollte, fuhr er an, scherte nach links aus und wollte auf ein Grundstück abbiegen. Der Kradfahrer bremste, konnte aber nicht mehr ausweichen und stürzte. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro.

Stuhr - Pkw überschlägt sich

Eine 63-jährige Pkw-Fahrerin hatte am Montag bei einem Verkehrsunfall in der Harpstedter Straße Glück im Unglück und wurde nur leicht verletzt. Sie befuhr die Harpstedter Straße und geriet aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab. Ihr Pkw kollidierte mit einem Stein, drehte sich und überschlug sich mehrfach. Der Pkw landete auf dem Dach liegend im Graben. Die 63-jährige Fahrerin konnte sich selbst befreien und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Anschließend brachten sie die Verletzte in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt ca. 5000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste erst aus dem Graben gehoben und danach abgeschleppt werden.

