Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 23.06.2024

Diepholz (ots)

Drebber - Müllentsorgung in Waldstück Zum Streek Nach einem Hinweis auf eine Müllentsorgung an einem Waldweg zwischen der Straße Zum Streek und Ihlbrocker Damm, nördlich von Drebber, konnten eingesetzte Beamte am Sonntagmittag bis zu 20 mit Hausmüll, Kleidung und Kunststoff gefüllte Müllsäcke, sowie kleinere Schränke und Holzgegenstände in einem Graben auffinden. Die Ablagerungen dürften bereits vor einigen Wochen stattgefunden haben. Die eingesetzten Beamten nahmen die entsorgten Behältnisse näher in Augenschein und konnten schließlich Hinweise auf eine Anschrift in Drebber ermitteln und diese aufsuchen. Vor Ort konnten weitere Hinweise auf einen weiteren Verursacher erlangt werden. Durch die Beamten wurde veranlasst, dass die Familie eines Verursachers sich mit einem Transportfahrzeug zu der Ablagerungsstelle begaben und unter Beisein der Beamten den abgelagerten Müll wieder auf das Fahrzeug luden. Anschließend wurde die Zuführung in eine Mülldeponie veranlasst. Es wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen mehrere Personen eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Twistringen - Einbrüche in ein Gebäude des DRK und Kindertagesstätten

In der Nacht von Freitag, 21.06.2024 auf Samstag, 22.06.2024, ist es in Twistringen zu insgesamt drei Einbrüchen gekommen. Die unbekannten Täter sind gewaltsam in das Gebäude des DRK eingedrungen. Des Weiteren wird aufgrund der selben Vorgehensweise davon ausgegangen, dass dieselben Täter sich in unmittelbarer Nähe dazu auch in zwei Kindertagesstätten gewaltsam Zutritt verschafft haben. Hinweise und Beobachtungen zu den genannten Taten werden von der Polizei Syke unter 04242-9690 angenommen.

Bassum - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer

Am Samstag, 22.06.2024, um 15:00 Uhr, kam es in Bassum auf der Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem entgegenkommenden Fahrradfahrer. Eine 43-jährige aus Bassum, welche mit ihrem Pkw Audi die Dorfstraße in Fahrtrichtung der Wiesenstraße befuhr, beabsichtigte an einem auf der Fahrbahn parkenden Pkw vorbeizufahren. Hierbei übersah die Pkw-Führerin einen 56-jährigen aus Syke, welcher die Dorfstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw Audi zu verhindern, bremste der Syker sein Fahrrad stark ab und kam hierbei zu Fall. Der 56-jährige zog sich hierbei Verletzungen zu, welche in einem Bremer Krankenhaus behandelt werden mussten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell