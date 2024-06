Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Polizeieinsatz nach Streit und Drohungen - Bassum, Diebstahl aus Pkw - Weyhe, Pedelec Fahrerin verletzt ---

Sulingen - Streit, Drohungen und die Folgen

Ein zurückliegender Streit veranlasste, nach ersten Erkenntnissen, eine 18-Jährige, einen 18-Jährigen und einen 23-Jährigen dazu, am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr in einem Schnellrestaurant in der Friedrich-Tietjen-Straße einen 21-Jährigen zu bedrohen. Nach den Drohungen begaben sich die Drei nach draußen auf den Parkplatz und beschädigten den Pkw des 21-Jährigen. Nachdem sie die Scheibenwischer und einen Außenspiegel beschädigt hatten, entwendeten sie das vordere Kennzeichen und flüchteten in einem Pkw. Im Rahmen der Fahndung konnte der Pkw, mit den drei Personen, in Sulingen angetroffen werden. Die Drei gaben sich ahnungslos und waren ungehalten über die polizeiliche Kontrolle. Erst als die Polizei das entwendete Kennzeichen bei ihnen fand, änderte sich das Verhalten. Allen Drei wurde die Einleitung eines Strafverfahrens bekanntgegeben. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden alle wieder entlassen.

Ehrenburg - Von der Straße abgekommen und umgekippt

Das landwirtschaftliche Gespann eines 43-jährigen Fahrers geriet am Mittwoch gegen 17.20 Uhr in Schweringhausen auf der Kreisstraße 38 von der Straße ab und kippte um. Der Fahrer geriet, aus noch ungeklärter Ursache, in einer Linkskurve nach rechts von der Straße, touchierte mehrere Verkehrszeichen landete schließlich im Graben, wo der Auflieger umkippte. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden beträgt ca. 10000 Euro.

Bassum - Diebstahl aus Pkw

Ein 80-jähriges Ehepaar aus Dänemark erlebte am Dienstagnachmittag bei dem Besuch eines Schnellrestaurants in der Industriestraße eine böse Überraschung. Während des Restaurantbesuchs haben Unbekannte eine Seitenscheibe ihres Pkw zerstört und Bargeld und Papiere aus dem Fahrzeug entwendet. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise auf den Dieb nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, entgegen.

Weyhe - Pedelec Fahrerin verletzt

Beim Einbiegen aus dem Hahnenfelder Weg in die Straße Am Meyerkamp übersah am Mittwoch gegen 07.00 Uhr eine 34-jährige Pkw-Fahrerin eine 62-jährige Pedelec-Fahrerin und beide kollidierten. Die 62-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst versorgt.

