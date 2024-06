Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz und Lemförde, Polizisten bei Widerständen verletzt - Stemshorn B 51, zwei Verkehrsunfälle mit insgesamt sieben Verletzten ---

Diepholz (ots)

Diepholz / Lemförde - Polizisten bei Widerständen verletzt

Bei zwei Einsätzen in der Nacht zu Sonntag leisteten Betroffene erheblichen Widerstand und verletzten Polizeibeamte*innen leicht.

Gegen 02.15 Uhr beobachtete eine Zeugin einen Einbruchsversuch und meldete dies sofort der Polizei. Als die erste Polizeistreife in der Römlingstraße eintraf, flüchteten zwei Männer zu Fuß vom Tatort. Einen 29-jährigen Flüchtenden konnten die Polizeibeamten nach kurzer Verfolgung einholen und stellen. Bei der Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand und riss die eingesetzten Beamten zu Boden. Der 29-Jährige wurde mit Handschellen gefesselt und zur Dienststelle verbracht. Die eingesetzten Polizisten erlitten leichte Verletzungen.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Pommernstraße in Lemförde leistete ein 19-Jähriger ebenfalls erheblichen Widerstand, als er wegen einer Trunkenheitsfahrt zur Dienststelle verbracht werden sollte. Der 19-Jährige trat und schlug um sich und konnte schließlich unter erheblicher Gegenwehr durch die Polizistinnen fixiert und zur Dienststelle gebracht werden. Auch hier wurden die Polizeibeamten leicht verletzt.

Stemshorn - Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall auf der Osnabrücker Straße (B 51) sind am Sonntag gegen 17.35 Uhr insgesamt vier Personen zum Teil schwer verletzt worden. Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin wollte zunächst rechts in eine Straße abbiegen. Als sie die Sperrung der Straße erkannte, entschied sie sich um und wollte von der B 51 nach links in die Straße abbiegen. Sie übersah dabei den Pkw einer 24-jährigen Fahrerin, die den Pkw der 27-Jährigen überholte. Beide Fahrzeuge kollidierten und sowohl die Fahrer, wie auch jeweils ein Mitfahrer wurden verletzt. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt und ihn Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro.

Lemförde - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Gegen 18.15 Uhr wurden bei einem weiteren Verkehrsunfall auf der Osnabrücker Straße drei Personen verletzt. Ein 43-jährtiger Pkw-Fahrer wollte, aufgrund der Vollsperrung der B 51 nach einem Verkehrsunfall in Stemshorn, nach links in den Mastenweg abbiegen. Er übersah dabei den Pkw eines 48-jährigen Fahrers im Gegenverkehr. Beide Fahrzeuge kollidierten und sowohl die Fahrer wie auch eine Mitfahrerin im Pkw des 48-Jährigen wurden verletzt. Sie alle wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Sulingen - Fahrerin und Kind leicht verletzt

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Sonntag gegen 16.40 Uhr eine 43-jährige Pkw-Fahrerin nach rechts von der B 61 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 43-Jährige befuhr die B 61 von Bassum in Richtung Sulingen. Als sie nach rechts von der Straße geriet, beschädigte sie mehrere Verkehrszeichen und kam erst am Baum zum Stehen. Die 43-jährige Fahrerin und ihre 6-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Anschließend wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Schaden beträgt ca. 6000 Euro.

Weyhe - Wohnung nach Küchenbrand unbewohnbar

Am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Fuhrenkamp gerufen. In der Küche im 3.OG brannte es beim Eintreffen der Feuerwehr. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten bereits unverletzt das Haus verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Wohnung ist durch den Brand aber nicht mehr bewohnbar. Ursache für das Feuer war vergessenes Essen auf dem Herd. Die meisten Bewohner konnten nach Beendigung der Löscharbeiten und starkes Lüften in ihre Wohnungen zurück. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 50000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell