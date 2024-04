Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendetektiv stellt Diebe

Apolda (ots)

Der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda hat gestern zwei Langfinger auf frischer Tat ertappt. Die beiden Männer im Alter von 19 und 22 hatten sich diverse Lebensmittel in ihre Taschen gepakt und wollten das Geschäft ohne diese zu bezahlen, verlassen. Die Polizei wurde verständigt und erstatte Anzeige gegen beide Männer.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell