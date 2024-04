Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geholfen und dafür verprügelt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Einem Bekannten geholfen und bei sich in der Biberacher Straße aufgenommen hatte ein 33-Jähriger. Doch Mittwochabend wurde er in seiner eigenen Wohnung durch mehrere Schläge und Tritte durch diesen attackiert und verletzt. Der Wohnungseigentümer konnte aus der Situation fliehen und informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten den 32-jährigen Täter sodann in der besagten Wohnung feststellen. Dieser war hoch aggressiv und attackierte auch die Beamten, sodass diese unmittelbaren Zwang anwenden mussten. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft erfolgte die vorläufige Festnahme. Über den weiteren Werdegang wird sodann heute entschieden. Zum tatzeitpunkt waren beide Beteiligte nicht unerheblich alkoholisiert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell