Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Jena (ots)

Als eine 57-jährige Fahrerin eins Pkw VW von ihrem Arztbesuch in der Hermann-Pistor-Straße zurückkehrte, musste sie einen Schaden an ihrem Fahrzeug feststellen. Dem Spurenbild zu urteilen stieß ein unbekanntes Fahrzeug beim ein- bzw. ausparken gegen den VW und entfernte sich im Anschluss pflichtwidrig. Die Tat ereignete sich am Mittwochmorgen bzw. Vormittag bis ca. 09:30 Uhr. Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 98336/2024, zu melden.

