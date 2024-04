LPI-J: Einbruch in Garage

Apolda (ots) - In der Alexanderstraße in Apolda wurde ein Fahrrad aus dem Hausflur gestohlen. Der 27-jährige Besitzer hatte sein graues E-Bike der Marke Cube (Stereo-Hybrid 120 Race) in der Nacht zu Mittwoch bei sich im Hausflur abgestellt. Am nächsten Morgen musste der junge Mann leider feststellen, dass sein Rad im Wert von knapp 3.900 Euro gestohlen wurde. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Apolda ...

mehr