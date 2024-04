LPI-J: Unvermittelt geschlagen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Einem Bekannten geholfen und bei sich in der Biberacher Straße aufgenommen hatte ein 33-Jähriger. Doch Mittwochabend wurde er in seiner eigenen Wohnung durch mehrere Schläge und Tritte durch diesen attackiert und verletzt. Der Wohnungseigentümer konnte aus der Situation fliehen und informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten den 32-jährigen Täter sodann in der ...

mehr