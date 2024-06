Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lemförde, Einbruch in Kita - Weyhe, Paketbote beraubt - Stuhr, Auffahrunfall mit hohem Schaden ---

Diepholz (ots)

Lemförde - Einbruch in Kindertagesstätte

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Kindertagesstätte in der Schildstraße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam eine Hintertür, um ins Gebäude zu gelangen. Hier wurden weitere Türen gewaltsam geöffnet. Der Versuch einen Tresor zu öffnen blieb erfolglos. Diebesgut konnten die Täter nicht erlangen, der angerichtete Schaden ist aber erheblich. Hinweise nimmt die Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, entgegen.

Sulingen - Diebstahl aus Baucontainer

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Vorwerk zwei Baucontainer aufgebrochen und Werkzeug im Wert von ca. 4000 Euro entwendet. Die Täter zerstörten die Vorhängeschlösser der Container auf einer Baustelle und gelangten so an das Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Weyhe - Paketbote beraubt

Ein polizeibekannter 21-Jähriger hat am Donnerstag gegen 11.45 Uhr an der eigenen Haustür in Leeste einen Paketboten überfallen und ein an ihn adressiertes Paket geraubt. Als der Paketbote an seiner Wohnungstür klingelte, öffnete der 21-Jährige und drohte dem Paketboten mit einem Messer. Er forderte die Herausgabe des Paketes. Mit dem Paket, aber ohne die Nachnahme gezahlt zu haben, flüchtete der 21-Jährige. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Bis auf den Schreck blieb der Paketbote unverletzt.

Stuhr - Hoher Schaden

Bei einem etwas anderen Auffahrunfall ist am Donnerstag gegen 15.10 Uhr in Brinkum Nord auf der Bremer Straße an der Auffahrt zur BAB ein Schaden von ca. 15000 Euro entstanden. Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin stand auf der Linksabbiegespur in Richtung BAB Auffahrt Hamburg. Eine 85-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die linke Geradeausspur der B 6. In Höhe der Abfahrt geriet er, aus noch ungeklärter Ursache, nach links und fuhr auf den stehenden Pkw der 30-Jährigen auf. Zum Glück wurde niemand verletzt, der Schaden jedoch ist ziemlich hoch.

Syke - Verkehrsunfallflucht

Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Mittwochabend im Vorbeifahren in der Berliner Straße einen geparkten VW-T-Roc touchiert und beschädigt. Der Fahrer flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am VW T-Roc entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel 04242 / 9690, entgegen.

