Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, zwei Transporter aufgebrochen - Martfeld, Baugerüst Diebstahl - Weyhe, Räder von zwei Pkw abmontiert ---

Diepholz (ots)

Sulingen-Klein Lessen - Diebstahl aus Container

Unbekannte begaben sich auf ein Baugrundstück in Klein Lessen und öffneten in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam zwei Baucontainer. Mit dem Diebesgut, Werkzeuge, entfernten sich die Täter unerkannt wieder. Der Schaden beträgt ca. 1300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Barnstorf - Zwei Transporter aufgebrochen

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte gleich zwei Transporter aufgebrochen und einige Werkzeuge entwendet. Ein Ford Transit stand auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Mühlenstraße und ein Opel Vivaro ebenfalls auf einem Parkplatz in der Straße. In beiden Fällen öffneten die Täter gewaltsam die Fahrzeuge und entwendeten Werkzeuge von noch unbekanntem Wert. Hinweise nimmt die Polizeistation Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstagabend zwischen 20.45 Uhr und 21.30 Uhr wurde ein an der Spielothek in der Mollerstraße geparkter Mercedes beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug muss beim Ein- oder Ausparken gegen den Mercedes geraten sein. Der Fahrer entfernte sich nach dem Unfall unerkannt und kam seinen Pflichten nicht nach. Am Mercedes entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Martfeld - Baugerüst Diebstahl

In der Zeit von Freitag letzter Woche bis Dienstag haben Unbekannte von einem Rohbau in Henns Kamp Teile eines Baugerüstes entwendet. Der Schaden beträgt ca. 3000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere da die Täter die Baugerüstteile mit einem Fahrzeug abtransportiert haben müssen. Hinweise nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, entgegen.

Weyhe - Diebstahl von Kompletträdern

In der Nacht vom Montag auf Dienstag haben Unbekannte in der Dorfstraße und in der Moselstraße jeweils von einem Pkw alle vier Räder abmontiert und entwendet. In der Dorfstraße stand er Mercedes auf dem Parkplatz der Kreissparkasse. Die Diebe montierten die Räder ab und stellten den Pkw anschließend auf alte mitgebrachte Reifen. In der Moselstraße stellten die Diebe den ebenfalls Mercedes auf mitgebrachte Pflastersteine und Bücher. Der Schaden beträgt zusammen ca. 9000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Syke - Gegen Hauswand gefahren

Am Dienstag gegen 14.15 Uhr ist ein 95-jähriger Pkw-Fahrer beim Einparkversuch in der Hauptstraße, nach eigenen Angaben, vom Bremspedal abgerutscht und hat mit dem Gaspedal beschleunigt. Der Pkw ist dabei über die Parkbucht hinaus gegen eine Hauswand geprallt. Der Senior wurde leicht verletzt. An seinem Pkw und der Hauswand entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro.

Syke - Vorfahrtsunfall

Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer missachtete am Dienstag gegen 14.00 Uhr an der Kreuzung Hannoversche Straße (B 6) / Unter den Eichen die Vorfahrt und kollidierte mit dem Pkw eines 47-Jährigen und seiner Beifahrerin. Der 36-Jährige wollte die Hannoversche Straße queren und übersah dabei den Pkw des 47-Jährigen, der die Hannoversche Straße befuhr. Der 47-Jährige und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 10000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell