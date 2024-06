Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Pkw prallt gegen Baum - Weyhe, Einbruch in Wohnhaus - Syke-Heiligenfelde, Rasenmäher vom Friedhof entwendet ---

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Pkw prallt gegen Baum

Bei einem Verkehrsunfall in der Homfelder Chaussee wurde am Montagnachmittag gegen 17.40 Uhr eine 24-jährige Pkw-Fahrerin schwer verletzt. Die 24-Jährige befuhr die Homfelder Chaussee und geriet ausgangs einer Kurve ins Schleudern. Der Pkw stellte sich quer und rutschte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 5500 Euro.

Syke - Kradfahrer verunfallt

Ein 18-jähriger Kradfahrer ist am Morgen gegen 07.30 Uhr auf der Leerßer Straße verunfallt und dabei schwer verletzt worden. Der 18-Jährige geriet ausgangs einer Linkskurve auf regennasser Straße ins Rutschen und prallte gegen einen Baum. Der verletzte 18-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Krad wurde beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Syke-Heiligenfelde - Diebstahl eines Rasenmähers

Vom Friedhofsgelände in der Heiligenfelder Straße haben Unbekannte im Laufe des letzten Wochenendes, von Freitag bis Montag, einen Aufsitzrasenmäher entwendet. Der oder die Täter öffneten zunächst gewaltsam ein gesichertes Tor, um dann die verschlossene Garage aufzubrechen. Sie entwendeten den Aufsitzrasenmäher im Wert von ca. 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Stuhr - Kompletträder Diebstahl

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte alle vier Räder von einem Mercedes abgebaut und entwendet. Der Mercedes stand auf einem Parkplatz in der Lessingstraße. Der Schaden beträgt ca. 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Einbruch

Unbekannte nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner und brachen in der Zeit von Sonntagabend bis Montagabend in ein Wohnhaus in der Hördener Straße ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, um ins Haus zu gelangen. Hier durchwühlten sie einiges Mobiliar, auf der Suche nach Wertgegenständen. Danach flüchteten die Täter unerkannt. Ob sie Diebesgut erlangen konnten, ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Diebstahl aus Transporter

In der Nacht zum Sonntag, zwischen 00.25 und 00.40 Uhr, öffneten Unbekannte die Hecktür eines Transporters und entwendeten Werkzeuge. Der Transporter der Marke Renault Master stand in der Zeppelinstraße. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

