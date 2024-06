Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - Verpuffung löst Brand aus ---

Diepholz (ots)

Die Verpuffung einer Gasheizung im Wintergarten eines Mehrfamilienhauses in der Sudweyher Straße löste am Mittwochabend um 21.20 Uhr einen Brand aus.

Nach eigenen Angaben hatten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in ihrem, an der Wohnung angrenzenden, Wintergarten eine Gasheizung in Betrieb genommen. Kurz darauf kam es zu einer Verpuffung und die Gasflasche der Heizung explodierte. Durch die Verpuffung geriet der Wintergarten in Brand. Das Feuer erreichte schnell die Hauswand und drohte auf das Haus überzugreifen. Die alarmierte Feuerwehr war mit mehreren Löschzügen am Brandort und verhinderte das Übergreifen des Feuers auf das Mehrfamilienhaus.

Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sie wurden nicht verletzt. Mehrere Wohnungen mussten nach den Löscharbeiten mit Lüftern vom Rauch befreit werden. Die Bewohner haben sich für die Nacht eine andere Schlafmöglichkeit gesucht.

Die Sudweyher Straße musste für die Löscharbeiten für gut zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei hat nach Beendigung der Löscharbeiten den Brandort beschlagnahmt und die ersten Ermittlungen aufgenommen.

