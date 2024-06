Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Einbrüche in Kindertagesstätten - Bassum, Radfahrer lebensgefährlich verletzt ---

Diepholz (ots)

Syke - Einbrüche in Kindertagesstätten

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in Syke in gleich drei Kindertagesstätten eingebrochen. In die Kita in der Sulinger Straße wurden Büroschränke durchsucht, aber kein Diebesgut entwendet. In der Bergstraße haben die Täter ebenfalls Mobiliar durchsucht und einen Möbeltresor aufgebrochen. Mit dem Diebesgut, Bargeld aus dem Tresor, flüchteten die Täter unerkannt. Auch in der Kita Wilhelm-Heile-Straße sind Einbrecher am Werk gewesen. Sie durchsuchten Räume und scheiterten mit dem Versuch einen Tresor zu öffnen. Genauere Infos u.a. zum Diebesgut liegen zur Zeit noch nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen in der Nähe und an den Kitas gemacht haben, sich unter Tel. 04242 / 9690, zu melden.

Bassum - Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Bremer Straße wurde am Vormittag gegen 08.30 Uhr ein 83-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 83-Jährige einen geteerten Feldweg und wollte die Bremer Straße überqueren. Hierbei achtete er nicht auf den Pkw eines 31-Jährigen, der die Bremer Straße befuhr. Beide kollidierten, der Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer. Der 83-Jährige musste zunächst vom Rettungsdienst versorgt werden und anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der 31-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An Pkw und Fahrrad entstand Sachschaden. Die Bremer Straße war für die Unfallaufnahme für rund eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell