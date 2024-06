POL-GM: Stromkabel von Baustelle gestohlen

Hückeswagen (ots) - Zwischen Freitag (7. Juni, 18 Uhr) und Sonntag, 7.15 Uhr sind Unbekannte in eine Schule in der Nordstraße eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich Zugang zum Gebäude, indem sie gewaltsam die Haupteingangstür aufhebelten. In der Küche, im Sekretariat und in einem Büro durchsuchten sie sämtliche Schränke. Nach ersten Erkenntnissen entkamen die Einbrecher mit Bargeld und flüchteten durch ...

