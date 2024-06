POL-EL: Haselünne - Alkoholisiert Unfall verursacht

Spelle (ots) - Am Montag gegen 22.56 Uhr haben bislang unbekannte Täter an der Portlandstraße in Spelle mehrerer Metallstangen aus einem Außenlager einer Firma entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 E-Mail: ...

