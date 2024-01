POL-SE: Appen - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Täter durch Klingel verschreckt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag (30.12.2023) ist es in der "Magreta-Brandt-Straße" in Kaltenkirchen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem unbekannte Täter Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Werts entwendeten. In einen Zeitraum von 15:30 Uhr bis 22:30 Uhr waren die beiden ...

