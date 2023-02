Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in der Emmelner Straße gesucht

Haren (ots)

Am Dienstag gegen 17.00 Uhr ist es auf der B408 in Haren auf der Emmelner Straße, Höhe Sparkasse Emsland, zu einem Unfall zwischen einem grünen Peugeot und einem vermutlich dunklen VW Passat mit einem grauen Anhänger gekommen. Der Fahrer des VW-Passats mit Anhänger bog aus der Nelkenstraße kommend nach links in die Emmelner Straße in Richtung B70 ab. Dabei übersah er den von rechts kommenden 23-jährigen Fahrer eines Peugeot. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 23-Jährige nach rechts aus und prallte gegen einen Bordstein. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Haren, Tel.: 05932/72100, zu melden.

