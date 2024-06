Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Diebstahl von GPS Systemen - Kirchdorf, Diebstahl von Absperrschranken ---

Diepholz (ots)

Twistringen - Diebstahl von GPS Systemen

Am letzten Wochenende in der Zeit von Samstag bis Montag war der Hof eines Landmaschinenhandels in der Industriestraße Ziel von Dieben. Nachdem sie auf den Hof gelangt waren, haben die Täter 15 Traktoren teilweise gewaltsam geöffnet, um dann die GPS Lenksysteme auszubauen. Auch die dazugehörigen Platinen und Terminals wurden abgebaut und entwendet. Der Schaden beträgt rund 18000 Euro. Hinweise auf die Diebe nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, entgegen.

Twistringen - Pedelec Diebstahl

Am Montag zwischen 09.15 Uhr und 09.30 Uhr hat ein unbekannter Dieb ein Pedelec der Marke Velo de Ville im Wert von 6000 Euro entwendet. Das Bike stand verschlossen am REWE Markt in der Steller Straße. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel 04243 / 970570, entgegen.

Kirchdorf - Diebstahl

Unbekannte haben am Wochenende in der Nacht von Freitag auf Samstag von einer Baustelle in Scharringhausen insgesamt 30 Absperrschranken im Wert von ca. 3000 Euro entwendet. Da die Schranken mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein müssen, bittet die Polizei um Hinweise unter Tel. 04271 / 9490.

Sulingen - Verkehrsunfall

Der 20-jährige Fahrer eines Transporters wollte am Montag gegen 10.30 Uhr von der Barenburger Straße auf die B 214 einfahren. Hierbei übersah er den Pkw eines 60-jährigen Fahrers, der aus Richtung Nienburg in Richtung Diepholz auf der B 214 fuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten, verletzt wurde aber niemand. Der Schaden beträgt ca. 10000 Euro.

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Am Montag in der Zeit von 09 Uhr bis 13.15 Uhr ist ein Pkw VW T-Roc auf dem Parkplatz am Rathaus beschädigt worden. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von mindestens 1500 Euro. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken war ein Unbekannter gegen den geparkten Pkw geraten. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell