POL-EN: Hattingen: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Ennepetal (ots) - Am 26.10.2023, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:45 Uhr, brachen derzeit unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Breckerfelder Straße ein. Sie hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten so in das Haus. Daraufhin wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Es wurde Bargeld in einer geringen vierstelligen Höhe und Schmuck gestohlen. ...

mehr