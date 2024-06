Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Seniorin Opfer von Schockanruf - Asendorf, Einbrecher entwenden Werkzeug und Rasenmäher ---

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Seniorin von falschen Polizeibeamten betrogen / Die Polizei warnt vor "Schockanrufen"!

Am Mittwochabend haben falsche Polizeibeamte in Bruchhausen-Vilsen eine Seniorin am Telefon dazu gebracht ihr Bargeld vor der Haustür zur Abholung bereitzulegen. Das Geld wurde anschließend abgeholt. Betrüger versuchen es immer wieder und immer mit neuen Methoden, insbesondere Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes zu betrügen. Zumeist geben sich die Betrüger am Telefon als Polizeibeamte aus, spielen gekonnt Szenarien vor, Einbrüche in der Nähe, Tödlicher Verkehrsunfall usw., um dann in der vermeintlichen Notlage nach Bargeld und anderen Wertsachen zu fragen. Sie bringen die Angerufenen dazu, ihre Wertsachen vor die Haustür zu legen, vom Balkon herunter zu werfen, oder an den Gartenzaun zu hängen. Sie bringen die Angerufenen sogar auch dazu, ihre Ersparnisse von der Bank zu holen und ebenfalls auszuhändigen.

Die Polizei rät allen Angerufenen, nicht auf den Anruf einzugehen und das Gespräch sofort zu beenden. Wer sich danach nicht sicher ist, sollte seine Angehörigen oder die Polizei unter den bekannten Telefonnummern anrufen. Man kann sich nicht vor einem solchen Anruf schützen, aber durch das sofortige Auflegen schlimmeres verhindern. Viele weitere hilfreiche Tipps sind unter www.polizei-beratung.de zu finden.

Asendorf - Einbrüche

Am Donnerstagnachmittag zwischen 14.00 und 14.50 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Hannoverschen Straße eingebrochen. Der oder die Täter gelangten durch die Garage in das Wohnhaus. Sie durchsuchten mehrere Räume und flüchteten dann ohne Diebesgut.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter aus einem in Renovierung befindlichen Haus Werkzeuge und einen Aufsitzrasenmäher entwendet. Die Täter mussten mehrere Türen gewaltsam öffnen, um an die Werkzeuge zu kommen. Der Schaden beträgt ca. 4000 Euro.

Die Polizei Bruchhausen-Vilsen bittet Zeugen, ihre Beobachtungen, insbesondere den Abtransport des Rasenmähers, unter der Tel. 04252 / 938250, zu melden.

Twistringen - Fass entsorgt

Unbekannte haben ein gefülltes etwa 1000 Liter Kunststofffass am Skater-Platz in der Lindenstraße entsorgt. Jugendliche entdeckten das Fass und meldeten es am Donnerstag der Polizei. Da aus dem Fass bereits Flüssigkeit ausgetreten war, wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei der Flüssigkeit um Kraftstoff. Die Feuerwehr sicherte das nun leere Fass und sorgte für den Abtransport. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Entsorger aufgenommen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Bodenverunreinigung.

