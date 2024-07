POL-KB: Willingen - Polizei warnt vor "Benzinbettlern"

Korbach (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach ein unbekannter Täter in ein Büro einer Firma in der Hengstfurt in Frankenberg ein. Der Täter schlug eine Fensterscheibe ein und konnte sich so Zutritt zu dem Büroräumen verschaffen. Hier entwendete er Bargeld. Den Gesamtschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf 1.500 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die ...

