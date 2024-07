Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Exhibitionist an Wohnhaus, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am Samstag erstattete eine Korbacherin Anzeige bei der Polizei, da sie zuvor von einem unbekannten Exhibitionisten belästigt wurde. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Unbekannte gelangte am Samstag gegen 23.30 Uhr auf das Grundstück des Wohnhauses in der Knipschildstraße in Korbach. Dort beobachtet er offensichtlich eine Bewohnerin durch ein Fenster.

Die Bewohnerin bemerkte Bewegung in ihrem Garten und dachte, dass sich dort ein Tier aufhalten könnte. Bei einer Nachschau musste sie aber feststellen, dass sich ein unbekannter Mann in ihrem Garten aufhielt, der an seinem entblößten Glied manipulierte. Die Frau schrie ihn an, der Täter sprach kurz zu der Frau und flüchtete anschließend. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei führten nicht zum Antreffen von verdächtigen Personen.

Von dem Exhibitionisten liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 50 Jahre alt,

170 bis 180 cm groß, normale bis kräftige Statur, helle Haut, dunkle Kleidung, trug Sturmhaube, sprach gebrochen Deutsch.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer am später Samstagabend in Korbach verdächtige Personen gesehen hat oder Hinweise zu dem beschriebenen Täter geben kann, meldet sich bitte unter der Tel. 05631-9710 bei der Kriminalpolizei Korbach

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell