Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck-Freienhagen - Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Einbruch in Wohnhaus fest

Korbach (ots)

Am Samstagmorgen brach ein zunächst Unbekannter in ein Wohnhaus in der Straße An der Stadthalle in Freienhagen ein. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei Bad Wildungen einen Tatverdächtigen festnehmen, nachdem ein Zeuge am Samstagmorgen eine verdächtige Person beobachtet hatte.

Gegen 12.20 Uhr meldeten Angehörige für die nicht anwesenden Hausbewohner einen Einbruchsdiebstahl in das Wohnhaus in Freienhagen. Bei der Tatortaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass ein Unbekannter am Samstag zwischen 11.00 und 12.00 Uhr in das Wohnhaus eingedrungen war, nachdem er eine Scheibe eingeschlagen hatte. In dem Gebäude hatte der Täter mehrere Räume durchsucht. Ob er etwas entwendet konnte, stand zunächst nicht fest.

Bereits am Samstagmorgen gegen 10.15 Uhr ging bei der Polizei Bad Wildungen der Hinweis eines Zeugen auf einen Mann ein, der sich in verdächtiger Weise in Freienhagen bewegt hatte. Der Mann sollte etwa 170 cm groß sein und schulterlange Haare gehabt haben. Auffällig sei auch gewesen, dass der Verdächtige ohne Schuhe unterwegs gewesen sei. Die Fahndung nach diesem Mann führte zunächst nicht zum Erfolg.

Nach der Tatortaufnahme intensivierte die Polizei die Fahndung nach dem Tatverdächtigen. Dabei konnte sie gegen 13.30 Uhr einen Mann antreffen, auf den die Beschreibung zutraf. Bei der anschließenden Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass dieser Schnittverletzungen hatte, die er sich bei dem Einbruch zugezogen haben könnte. Es folgte die vorläufige Festnahme des 22-jährigen Tatverdächtigen, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnte mögliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der in Bad Arolsen wohnende 22-Jährige mangels Haftgründen wieder entlassen, auf ihn wartetet aber ein Ermittlungsverfahren wegen des Wohnungseinbruchsdiebstahls.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell